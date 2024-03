Výlet do světa čokolády Chocotopie v Praze - exkurze a workshop

Máte rádi čokoládu? Pojeďte s námi do sladkého světa Chocotopie! Výlet pro děti od 7 let z Liberce do Prahy na exkurzi a workhop v muzeu čokolády. Zde se dozvíme, odkud se tahle sladká dobrota bere a vyzkoušíme si výrobu vlastních čokoládových tabulek, které si děti odnesou domů. Prostor bude i na nákup laskomin a prozkoumání herní zóny. Cestou zpět si společně projdeme Staré náměstí a místní obchůdky se svým nezaměnitelným kouzlem, kde budou mít děti možnost nákupu suvenýrů.

V ceně výjezdu je zahrnutá doprava, pedagogický doprovod, prohlídka muzea s výkladem a čokoládový workshop.