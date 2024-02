connect it!

PÁTEK

13:00 | Opening

DK Beseda

14:00 |Workshop „AI“

Kino -Fenomén umělé inteligence: možnosti, limity, budoucnost.

16:00 | Exhib it!

Výstavní síň Brána Trojzemí - Vernisáž výstavy mladých hrádeckých výtvarnic

17:00 | Flow it!

DK Beseda - Unikátní propojení rytmu veršů s rytmem bubnů. Slam poetry & Unique Rhythm

19:30 | Banger

Kino - Oceňovaný český film režiséra a scenáristy Adama Sedláka.





SOBOTA

13:00 | Opening

DK Beseda

13:45 | Dance show

DK Beseda - Street Dance, Dance Battle v podání A-STYL Liberec

14:30 | Workshop Focus

DK Beseda - Zaměřeno na práci s kamerou – focení, natáčení (nejen) mobilem. Kameraman Tomáš Drdácký.

16:15 | Fashion show

DK Beseda - Módní přehlídka oboru Fashion Design soukromé Školy Kateřinky.

17:00 | Workshop Influencer marketing

Kino - Vše o influencer marketingu s Petrem Srnou, zakladatelem a majitelem firmy WOO (World of Online)

19:00 | Connected!

DK beseda - Performance na konec:KUBA LENZ – hudebník, ČNID – improvizační představení Theatre RIP, VÉNA – liberecká kapela

21:30 | After party s DJ

DK beseda



SPECIAL WORKSHOP (pouze pro přihlášené!)

So: 14:00 | Improdílna | tělocvična ZŠ Lidická

umění improvizace s Láďou Kardou (390 Kč)



So 15:00 | Hudební dílna | Kino

Jak vytvořit hiphopový beat s Kubou Lenzem (290 Kč)

Počet míst omezen, NUTNÁ REZERVACE do 29.3.2024! (kultura@branatrojzemi.cz)