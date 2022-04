Slavnosti města Aš

Největší hudební, dvoudenní festival v Karlovarském kraji ! Přijďte se pobavit u příležitosti oslav 150. let povýšení Aše na město. Jedinečný hudební program: No Name, Čechomor, Pokáč, Michal Hrůza, Tereza Mašková, kpt. Demo, Žlutý pes, Cirkus Problem, Jakub Smolík, Jan Kalousek, Jožka Černý, CM Grajcar, So Fine, Šroti, Petra Černocká, Bokomara, Potíže

Pro děti: Lollipopz, Štístko a Poupěnka, Pavel Novák (ml.), Míša Růžičková, Mimoní legrácky Vstupné: do konce května 2022: 250,- Kč / den do konce července 2022: 350,- / den od 01.08.2022: 450,- Kč / den Prvních 1.000 kupujících obdrží při nákupu 2 vstupenek v Infocentru Aš - TRIČKO ZDARMA !!!

Čechomor Poslechnětě si díl našeho Proudastu se zpěvákem a houslistou Karlem Holasem! https://www.buzzsprout.com/839452/4749527-ep-14-preskakovani-sergeje-bubky-host-karel-holas-z-kapely-cechomor Čechomor je česká hudební skupina založená na...

Kapitán Demo Za tajemnou maskou tlusté postavičky Kapitána Dema se skrývá Jiří Burian, známý z kapel Southpaw nebo Ghostmother. V současné době také z hudebního projektu Republic Of Two. Kapitán se za svůj rap nemusí stydět. Sarkasmus mu...