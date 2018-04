Zahájení lázeňské sezóny - Mariánské Lázně

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny se v Mariánských Lázních koná tradičně druhý květnový víkend, letos tak připadá na 11. až 13. května. V rámci tradičních oslav si letos město připomene, že uplynulo 200 let od vyhlášení Mariánských Lázní veřejným lázeňským místem.

Součástí slavnosti je také svěcení pramenů, které vychází z prastarého zvyku našich předků, kteří na jaře vždy pečlivě čistili i malé studánky, natož pak vzácné a léčivé minerální prameny. V programu víkendových oslav nechybí ani slavnostní průvod v historických kostýmech, koncert Západočeského symfonického orchestru, mše a bohatý doprovodný program, na kterém organizátoři intenzivně pracují několik měsíců.

Mariánské Lázně dostaly jméno v roce 1808 podle jednoho z léčivých pramenů, roku 1812 se staly samostatnou obcí a v roce 1818 byly uznány za veřejné lázeňské místo, a to výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským. Právě v duchu tohoto jubilea se letošní slavnostní zahájení sezóny ponese. Květnová slavnost se sice už mnoho let nazývá "zahájením lázeňské sezóny", v dnešní době však už sezóna nekončí. Mariánské Lázně mají co nabídnout také na podzim a v zimě, což dobře vědí také návštěvníci, kteří si sem nacházejí cestu ve všech ročních obdobích. I v zimě, přes kterou je nově otevřený také oblíbený Park Boheminium, ve kterém si můžete prohlédnout miniatury těch nejoblíbenějších českých památek.