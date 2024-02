Michal Prokop a Framus Five

Framus Five v čele s jedinečným zpěvákem Michalem Prokopem opět v Hradci Králové! Těšit se můžete na průřez celou tvorbou kapely. Zazní písně jako Kolej Yesterday, Bitva o Karlův Most nebo třeba V baru jménem Krásný ztráty.



Michal Prokop je muž mnoha zájmů a profesí (skladatel, kytarista, moderátor či bývalý politik), v hudební oblasti je znám především jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku rock - soul - blues. Svou plodnou hudební kariéru zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech, kdy působil jako kytarista a zpěvák právě v kapele Framus Five. V roce 2007 byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii osobnost.



V roce padesátého výročí vzniku Framus Five posluchači Radia Beat vybrali do Beatové síně slávy právě tuhle kapelu: Michal Prokop, který už od roku 2007 v Beatové síni slávy jako osobnost je, se tak stal dalším z dvojnásobných členů této ctihodné instituce!



Framus Five v Hradci Králové vystoupí ve stálé sestavě:

Michal Prokop - zpěv, kytara, harmonika

Jan Hrubý - housle

Pavel Marcel - kytara

Andy Čermák - klávesy

Zdeněk Wimpy Tichota - baskytara

Pavel Razím - bicí

Jiří Šíma - saxofon

Roman Němec - trubka

