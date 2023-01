Diashow Martina Loewa: Americký severozápad

Od ledna do března nás čekají další dobrodružné výpravy s charismatickým cestovatelem a dobrodruhem Martinem Loewem, který během své diashow tour po České republice podnikne také několik zastávek i u nás v Hradci Králové.

"Tato diashow vznikla na základě dvou cest, při nichž jsem na americkém severozápadě pobyl téměř dva měsíce. První cestu jsem podnikl během června, kdy v Kaskádovém pohoří ležely ještě mnohametrové vrstvy sněhu a výlet se stal nečekaně zimním zážitkem. Druhou cestu jsem proto naplánoval na začátek září. Tou dobou je starý sníh už samozřejmě pryč a nový ještě nepadá. Horské louky se barví do nádherných podzimních barev. Všechno září paletou tónů od žluté, přes jasně rudou až po fialovou. Nebe je blankytně modré, ledovce na vrcholcích hor křišťálově bílé a výhledy do dálek neuvěřitelně čisté. Je to skutečná pastva pro oči i pro fotoaparát. Diashow by tak klidně mohla mít podtitul "Všechny barvy hor", nadšeně zve na diashow Martin Loew.

