Groove Brno: Electro Deluxe Big Band (FR/USA) feat. B-Side Band (CZ)

Francouzský fenomén, který v domovině vyprodává mnohatisícové haly, míří do Česka na dva exkluzivní koncerty. Sedmičlennou funk soulovou formaci a její vokalisty totiž na dvou koncertech – 23. října v Brně a o den později, 24. října, v Praze – posílí celá dechová sekce v tuzemku dobře známého B-Side Bandu.

Bude to naprosto jedinečná příležitost si Electro Deluxe vychutnat v rozšířené bigbandové sestavě tak, jak to mají možnost zažít pouze posluchači ve Francii.

Electro Deluxe, přezdívaní beránci ve vlčí kůži, spojují funky, R’n’B a hip hop a jejich mélange plná neodolatelného groovu nutí k tanci. Na hudební scéně už jsou od roku 2001 a za ty více než dvě dekády si vydobyli přízeň odborné kritiky i publika. Jejich poslední čtyři alba se probojovala na první místo francouzských hudebních hitparád – a to přitom s repertoárem, který jevýhradně v anglickém jazyce. Poslední deskou, kterou se kapela může prezentovat, je Apollo z roku 2019.

Připravte se na elektrizující show, která vás rozhodně v klidu nenechá – koncerty Electro Deluxe totiž nanabízí nejen muzikantské mistrovství, ale také nespoutanou zábavu, která vyvolává široký úsměv na rtech a doslova nabíjí pozitivní energií. Uhrančivý zpěvák James Copley je navíc jeden z nejvýraznějších frontmanů hudebního universa.