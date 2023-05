Klubová noc Batch: Lenny

Lenny je zpěvačka a autorka, která je již několik let výraznou postavou české hudební scény. Pravidelně se objevuje v nominacích na nejprestižnější domácí hudební ceny, její hity zní z rádií a svým fanouškům vždy kromě jedinečného hudebního zážitku nabízí i unikátní uměleckou podívanou. Její nejúspěšnější album Hearts pohnulo s popovou scénou po celé Evropě a její poslední singl Overdosed se dostal do celosvětové Spotify kampaně EQUAL, díky čemuž se Lenny objevila na hlavním billboardu new yorské Times Square.

Lenny Česká zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, textařka,klavíristka a dcera Lenky Filipové.