Večery s Ondrášem 2023

Již počtvrté nabídne Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ divákům benefiční cyklus pod názvem Večery s Ondrášem. Po dva večery, 15. a 16. června 2023 vždy ve 20.30, toto umělecké těleso zahraje a zatančí to nejlepší ze svého repertoáru pod širým nebem na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Letos však na to nebude sám, protože pozvání přijal jeden z nejlepších českých souborů – Plzeňský lidový soubor Mladina.

Milovníci folkloru, tance a hudby se tak mají na co těšit. Ve čtvrtek 15. června VUS Ondráš představí svůj folklorní pořad profesionální části souboru Z kraje do kraje. Ten nabízí mimořádný umělecký zážitek v podobě dynamické mozaiky tanečních a hudebních čísel představujících lidovou kulturu různých etnografických regionů nejen Čech a Moravy, ale také sousedního Slovenska, či dalších oblastí karpatského oblouku. V pátek 16. června se diváci mohou těšit na galaprogram VUS Ondráš a PLS Mladina - Z Brna do Plzně a zpět. Program je pojat jako zábavná cesta folklórním rychlíkem mezi Brnem a Plzní, který diváky přepraví do těchto destinací krátkými i velmi vzdálenými objížďkami přes folklórní regiony Česka a Slovenska. Program čt 15. června | 20.30 | Z kraje do kraje | folklorní tanečně-hudební pořad profesionální části VUS Ondráš pá 16. června | 20.30 | Z Brna do Plzně a zpět | společný galaprogram VUS Ondráš & PLS Mladina Vstup na akci je volný, namísto vstupného budou moci diváci dobrovolně přispět do pokladniček ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Oba dny bude od 19.00 do 20.15 zajištěna bezplatná kyvadlová přeprava firmou CARent - nástup naproti hotelu International, Husova ulice → hrad Špilberk. Záštitu nad Večery s Ondrášem letos převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.