Vojtěch Dyk a D.Y.K. | Hrad Špilberk

Vojtěch Dyk a jeho kapela D.Y.K. míří na brněnský hrad Špilberk s unikátní show plnou energie, hudby a tance, která vás provede širokým spektrem hudebních žánrů a neopakovatelné atmosféry.

„Všechno, co se stane na tour, stane se, a proto by byla škoda to nezažít. Prolomme bariéry, hranice neexistují, přijďte se o tom přesvědčit. Vracíme se do klubů, sklepů a špeluněk kvůli tomu nejbližšímu kontaktu s posluchačem. Abychom třebas v budoucnu mohli rozkvést do arén a stadionů.“ říká Vojtěch Dyk.

Vojtěch Dyk a jeho hudební projekt D.Y.K. nabídnou plno melodických hudebních žánrů od funku a soulu po jazz, které společně vytváří nezaměnitelný zvuk. Přijďte se přesvědčit a nechte se unést do světa hudby, která spojuje!