Brněnská bouře 2024

Brněnská Bouře je jednodenní návrat do devadesátých let. Nový festival v samotném srdci města Brna, v nádherných prostorech hradu Špilberk, přinášejí jednu metalovou hvězdu za druhou a zvou tě na fantastický happening, kterým se pořadatelé chtějí na jeden den vrátit do dob prvních Brutalů, Nucleár Stormů, Obscínů a dalších ikonických festivalů z dob jejich mládí. Je to festival bez headlinerů, protože každá banda by zastala pozici hlavní kapely na soudobých akcích, takže už od 13 hodin, kdy festival startuje, pojede jedna bomba za druhou. Přijď si vychutnat kapely svého mládí a mladí si můžou přijít vychutnat atmosféru devadesátých let, kterou navíc podpoř fantastickým pivem Slavkovský Pivovar. Partnerem akce je Rovax a Rádio Beat.

Hrají ASGARD, COLOSALIST, DEBUSTROL, DEPRESY, GODLESS TRUTH, ISACAARUM, SHAARK, TROLLECH. Celý večer moderuje novinářská legenda Petr Korál.