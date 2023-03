Tower of Power (USA)

“What is hip?”!

Kapela Tower of Power, která letoškem slaví 55 let na scéně a jejich dechová sekce natáčela s Aerosmith, Ericem Claptonem, Eltonem Johnem nebo Santanou, vám přijede rozhýbat boky energickou náloží.



Už u prvního alba East Bay Grease si jich všimla sanfrancisská promotérská ikona Bill Graham, který se zasadil o úspěch kariér takových jmen jako Grateful Dead či Jeffersons Airplane. Debutovou nahrávku jim vydal u Filmore Records. Za léta svého vzestupu se stali synonymem pojmu The Oakland Sound. Právě v rodném Oaklandu mají dokonce v kalendáři i den na svou počest!

Koncert je přesunutý z ročníku Groove Brno 2022. Majitelům vstupenek z původního termínu zůstavají vstupenky v platnosti.