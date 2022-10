AI 4 all - Objevte umělou inteligenci v našem světě

Řečové technologie z Brna si zaslouží naši pozornost. Patří totiž k celosvětové špičce, a to vedle giganty jako je Amazon nebo Google. Atraktivní přednášky uvede svým výstupem brněnský AI ambasador Jan Černocký z VUT Brno, který obecně, ale konstruktivně, uvede téma umělé inteligence.



Dále uslyšíte Ondřeje Filipa z firmy Seznam.cz, který se zaměří na to, co se stane když do Seznam vyhledáváče zadáte "rajfaisen banak"? Celý proces, jak systém dotaz nakrájí na malé skupinky písmenek, povaří v jejich modelu pro opravu chyb, znovu poskládají a ... nakonec zahledají "raiffeisen bank", nám Ondřej vysvětlí.



Po opravě překlepů v dotazech pomocí neuronových sítí vystoupí Tomáš Borovička z firmy Datamole, který nám povykládá něco o algoritmech pro krávy aneb jak AI pomáhá optimalizovat dojení, zdraví a spokojenost krav. Je pravdou, že u dojení krav byste umělou inteligenci asi nečekali, a to, že česká firma Datamole již přes 7 let vyvíjí chytré algoritmy pro dojící roboty, jste asi taky nečekali. V prezentaci se dozvíte, jak jejich AI řešení personalizuje proces dojení pro více než 2 miliony krav denně a pomáhá tak optimalizovat produkci a zdraví zvířat.



Program jsme poskládali tak, aby byl různorodý, ale zároveň čaroval s tématem umělé inteligence. Přijďte si poslechnout zajímavé příklady z praxe a následnou diskuzi, kde se můžete zeptat na cokoli.



Vstup je zdarma, avšak prosíme o registraci kvůli kapacitě sálu.



Pokud se nemůžete zúčastnit přednášky fyzicky, budeme také celou akci streamovat.