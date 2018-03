Rockfest - Pohořelice

Letošní desátý ročník v Pohořelicích je výroční a proto se budeme držet naší osvědčené zábavné sestavy.

Většina kapel má letos výroční sety a slibuje velké show.

Pozvali jsme poprvé ARAKAIN, který ovlivnil spousty ročníků rockerů, k nim démonické DYMYTRY a naši stálou kapelu DOGA. IZZI a spol. slaví 30 let a vyjíždí s novou deskou HARD WERK . Další super kapely jako ALKEHOL, SPS, OTHER SIDE, INGOTT určitě nebudou chtít ukázat menší show jako předvádí WALDA GANG a TRAUTENBERK!

Je na co se těšit, a pořadatelé slibují, že se pokusí posunout laťku servisu ještě dál jak každý rok.

Těšíme se na vás!