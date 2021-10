Separ OG Tour Vstup 15+ let

Koncert 14.11.2020 a následně 5.3.2021 plánovaný v klubu Radost je přeložen na nový termín 14.3.2022 a nové místo konání - SONO Centrum. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Separ vydal na jaře 2020 své 4. sólo album s názvem “OG”, které sklidilo obrovský úspěch a patří mezi jedno z nejúspěšnějších alb roku 2020. V rámci SK/CZ OG tour zavítá Separ 14.3.2022 do Brna a to do SONO Centra. Partnery české OG TOUR jsou: Evropa 2, alkohol.cz, Refresher, Evency