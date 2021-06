Radiokemp - Strážnice

O prázdninách vyrážíme na tradiční roadshow po českých kempech. Návštěvníci se mohou těšit na živé vysílání s oblíbenými moderátory, posezení u táboráku, opékání buřtů, různé soutěže a další překvapení. Na každém kempu bude také speciální hudební host, v této roli se postupně vystřídají Pokáč, Marta Jandová, Xindl X, Sebastian, Miro Žbirka a také kapely Žlutý pes, No Name nebo Čechomor. První kemp odstartuje hned 7. července, následovat bude každou středu jeden až do konce prázdnin.

21. července – camp Strážnice – No Name