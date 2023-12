Adam Ďurica

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To všetko sú veľké hity slovenského speváka Adama Ďuricu, ktorý sa predstaví so svojou kapelou na českých koncertoch.

Príďte si vychutnať jedinečný zážitok - koncert jedného z najúspešnejších slovenských spevákov posledných rokov.