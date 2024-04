Režie: Hana Hendrychová / komedie / ČR / přístupnost: 12+ / česká verze

Sylvie má lásku, rodinu, manželství, dobrou práci. Je pracovitá a zodpovědná. Sylvie všechno zvládne. Proto na ni ostatní spoléhají. Jenže… Najednou má pocit, že se jí život hroutí pod rukama a už to prostě nedává. Má chuť od všeho utéct, získat oddechový čas, aby promyslela, jak dát věci zase do pořádku. Hlavně ovšem musí dát do pořádku sama sebe. Ale kam se dá ukrýt? Kde najít kamarádku, která by jí uvařila meduňkový čaj, poslouchala a na nic se neptala? Je to šťastná náhoda nebo osud, že Sylvie v téhle chvíli potkává Annu? Anna je na první pohled tvrdá ženská, kterou nic neporazí. Ale taky potřebuje kamarádku. Jenom to ještě neví. Něco vám to připomíná? Skorokomedie Matka v trapu je o rodině, lásce a přátelství je možná taky o vás!