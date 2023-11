Karel Plíhal - recitál

Básník, kytarista, zpěvák, skladatel, textař a všestranný umělec. Tím vším je originální osobnost české hudební scény pan Karel Plíhal.V letošním roce slaví neuvěřitelných 40 let od vstupu na sólovou písničkářskou dráhu a i když může Karel Plíhal působit velmi skromně, jeho tvorba taková rozhodně není, je bohatá, poetická a chytla za srdce nejednoho posluchače. O tom svědčí i široká škála generací, která jeho písně poslouchá.

Přijměte pozvání na tento jedinečný koncert a popřejte spolu s námi Karlovi všechno nejlepší do dalších autorských let. Na kytaru doprovází Petr Fiala. Všichni jste srdečně zváni! Pořad není vhodný pro děti do 12 let.