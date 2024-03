Komedie s autobiografickými prvky je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna Polívková.

„To jsou samé drogy, čuchání, injekce, člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního alkoholika!“

DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena. DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi otcem a dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější okamžik ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připomínáme si je. Dna osobní, vztahová i existenční.

Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají humorné i vážnější situace svého všedního života. Jako herečtí kolegové společně tráví čas v šatně a sem tam si odběhnou na scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“.