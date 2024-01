Adam Ďurica

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To všechno jsou hity slovenského zpěváka Adama Ďurici, který se představí se svou kapelou na českých koncertech. Přijďte si vychutnat jedinečný zážitek - koncert jednoho z nejúspěšnějších slovenských zpěváků posledních let. Vstupné: 490 Kč

Vstupenky již v předprodeji online, na pokladně KD Strážničan a také v sítí Ticketstream.