Tour de léto - Marek Ztracený Boskovice

I když bych si to moc přál, tak vše bohužel směřuje k tomu, že velké festivaly a koncerty následující měsíce nebudou. Mrzí nás to a rve nám to srdce, ale než depkařit a stěžovat si, jak je vše špatně, rozhodli jsme se jít opačnou cestou! Představujeme vám 14 "malých" venkovních koncertů na výjimečných místech, které jsou kombinací amfiteátrů, přehrad, letních kin, luk pod hrady, krásných měst a dalších zajímavých míst.

A nepůjde o obyčejné koncerty. Koncert bude jen "třešnička na dortu"!

Půjde totiž o zábavné odpoledne/sešlost/seanci pro celou rodinu zakončenou koncertem.

Můžete se těšit na "ztracenou" vesničku, ve které se zabaví úplně všichni. Čekejte "ztracené" bary, kavárny, pivnice, dobré jídlo a pití, pro děti skákací hrady, hry, závody, chill zóny, autogramiády, jak mě a kapely, tak i speciálních hostů (herců, sportovců, zpěváků) a jednoho speciálního hosta pro děti a tak dále a tak dále :-)