Letní scéna Divadla Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Představení v amfiteátru v Mikulově

29. 6.

ÚT – 20:00

Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho

30. 6.

ST – 20:00

Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho

1. 7.

ČT – 20:00

Ucpanej systém

2. 7.

PÁ – 20:00

Pro tebe cokoliv

3. 7.

SO – 14:00

O hloupém Honzovi

3. 7.

SO – 20:00

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

4. 7.

NE – 20:00

Revizor

5. 7.

PO – 20:00

Hrdý Budžes