Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Hrdý Budžes

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje.

Barbora Hrzánová získala v roce 2003 cenu THÁLIE za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.