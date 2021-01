Letní scéna Divadla Bolka Polívky - O hloupém Honzovi

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Autor a principál divadla Libor Jeník malým i velkým divákům v představení naservíruje kopu humoru a napínavých situací a spolu s krásnými písničkami všechny zcela jistě dobře pobaví. Honza se vypraví do světa pobrat trochu zkušeností a rozumu. Jenže žádná cesta není rovná a krásně zametená. Honza při svém putování nejprve zachrání ze spárů dvou vejlupků Stáni a Váni lesního strážce Huga a ten mu za svou záchranu daruje kouzelné brko, které Honzovi pomůže, když mu bude ouvej. Dojde také na vaření sekyrkové polévky a samozřejmě i na princeznu! Přijďte se podívat a budete si mít dlouho o čem povídat!