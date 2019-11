Lovemusic festival

Džus! Pokud čteš tuto větu, zrovna se ti dostala do rukou pozvánka na tu neúžasnější akci v Brně! Znáte Lovemusic? Pravděpodobně ano, ale kdyby náhodu ne, je to srdcová značka se sídlem na Lidické 77. Vyrábí stylové doplňky a především nápady. Nevěříte? Přesvědčte se a zhřešte na Lovemusic festivalu, který se koná v den 11. narozenin firmy, a to 13.11.2019! A na co, že se máš těšit?

Mimo brněnské hudební ikony, jako Kaczi, Miroslav Šulák z kapely Fred Madison, Michaela Chyllová s bandem a mnoho dalších muzikantů, uvidíte dámskou a pánskou módní přehlídku v pořádném stylu. A co děti? Mají si kde hrát? Samozřejmě! My v Lovemusicu myslíme na vše. V rámci festivalu očekávejte i dětský program v podání Klauna Čika. Doprovodnou událostí bude i výstava obrazů Zbyňka – leadera Lovemusic – kterými se budete moct kochat po celou dobu festivalu stejně jako zázvorodku ArtBaru, který vám bude zajišťovat správnou hladinu alkoholu po celou noc. Vše se ti líbí, ale stále hledáš, kolik stojí vstupné? Musíme tě zklamat, vstup je pro tebe a pro všechny tvoje kamaráda ZDARMA! Tak na co čekáš, odškrtni „ZÚČASTNÍM SE“ a ve středu tě chceme mít mezi s sebou! Nech se pohltit korunami platanů, úžasnou atmosférou a skvělým prostředím. Přijď ve středu 13.11. na Lidickou 77 a (o)žij!