Encounter Festival 2019

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER je akce konající se každoročně v Brně. Festival se zaměřuje na talentované mladé umělce z uměleckých akademií a univerzit z celého světa. Dává jim možnost setkat se se svými studentskými kolegy a také odborníky z mezinárodního divadelního světa.

PROGRAM:

Úterý 2. 4.

13:00 - The Opening ceremony / DF JAMU, Open Air Stage / Moravské náměstí / 9O´ / JP

15:00 - My anxiety pax a weapon / NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKOW / Polsko / DHNP / 90´ / MP

15:30 - Alice_(Ƨ) based on Lewis Carroll /ACADEMY OF PERFORMING ARTS BADEN-WUERTTEMBERG (ADK) / Německo / DnO / 60´ / MP / JP

17:30 - My anxiety pax a weapon / NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKOW / Polsko / DHNP / 90´/ MP / JP

19:30 - Alice_(Ƨ) based on Lewis Carroll / ACADEMY OF PERFORMING ARTS BADEN-WUERTTEMBERG (ADK) / Německo / DnO / 60´ / MP

20:00 - The Phaedra´s Love / JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO / Česká republika JAMU / Studio Marta / 60´ / MP / JP

21:00 - The First Bashavel / ArtBar / OFF party

Open Air Stage

13:30 - The Opening ceremony

14:30 - Něco si přej / koncert

15:15 - Matyáš Darnady / koncert

16:00 - Moonway Defender / koncert

17:15 - MIMO / koncert

18:30 - Katarzia / solo - koncert

20:15 - Acute Dose / koncert

Středa 3. 4.

10:00 - The Body Of Many Voices / Nela H. Kornetová / Astorka / 180´/ W

13:00 - Wanna Try Folklore? / DF JAMU, Aula - 202 / 120´ / W

15:00 - Chekhov. Next / YAROSLAVL STATE THEATER INSTITUTE / Rusko / HaDi / 75´ / MP / JP

17:30 - Accordance! / ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN BRATISLAVA / Slovensko / DHNP / 90´ / MP / JP

18:00 - Chekhov. Next / YAROSLAVL STATE THEATER INSTITUTE / Rusko / HaDi / 75´ / MP

20:00 - OEDIPUS / DE LA SALLE-COLLEGE OF SAINT BENILDE / Filipíny / DnO / 60´ / MP / JP

21:30 - In the Solitude / DnO, 5. patro zkušebna / 50´ / OFF

21:00 - Sweet re-leaf / VIBE Club / OFF party

Čtvrtek 4. 4.

10:00 - DISKUZE | SETKÁNÍ/ENCOUNTER / DF JAMU, Aula - 202 / 180´

11:00 - This is not your Karenina / DF JAMU 013 / 45´ / OFF

13:30 - Disappearing Future / LATVIAN ACADEMY OF CULTURE / Lotyšsko / Studio Marta / 120 ´/ MP / JP

14:00 - BODYMIND GAME / Irina Andreeva / Astorka / 150´ / W

14:30 - OEDIPUS / DE LA SALLE-COLLEGE OF SAINT BENILDE / Filipíny / DnO / 60´/ MP

17:00 - She Only Came to Use the Telephone / ACADEMY OF DRAMATIC ART IN ZAGREB / Chorvatsko / HaDi / 90´ / MP / JP

17:00 - Romulus the Great / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ / Rakousko / DHNP / 90´ / MP

17:00 - Disappearing Future / LATVIAN ACADEMY OF CULTURE / Lotyšsko / Studio Marta / 120 ´/ MP

17:00 - Life Sentence - The Worst Will Stay / DF JAMU, 013 / 70´ / OFF

17:00 - Workshop of African drums - Get into the rhythm! / Jiří Bouda / Astorka / 180´ / W

20:00 - Romulus the Great / UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS GRAZ / Rakousko / DHNP / 90´ / MP / JP

21:00 - MEETING POINT PARTY - Dance Equals Regenerate / Ponrepo / OFF party

Pátek 5. 4.

16:00 - The Bartered Bride on the Stages of the Provisional Theater, Estates Theater and National Theater from 1868 to 2018 / ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE / Česká republika DAMU / DnO / 90´ / MP / JP

18:00 - The Nights of Giulietta / DnO, 6. patro zkušebna / 45´ / OFF

19:00 - The Bartered Bride on the Stages of the Provisional Theater, Estates Theater and National Theater from 1868 to 2018 / ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE / Česká republika DAMU / DnO / 90´ / MP

19:30 - Seagull, Seagulls….The Seagull! / NEW BULGARIAN UNIVERSITY / Bulharsko / HaDi / 75´ / MP / JP

21:00 - Therapy of reiki shooting / Skleněná louka / OFF party

Sobota 6. 4.

10:00 - DISKUZE | SETKÁNÍ/ENCOUNTER / DF JAMU, Aula - 202 / 180´

15:00 - J O G A R E C O V E R Y, JOGAVERY / Christina Smutna / DF JAMU, Aula - 202 / 90´ / W

16:00 - De Profundis / DnO / 30´/ OFF

19:00 - The Closing ceremony | The ENCOUNTER did the trick! / DHNP / 90´ / MP / JP

21:00 - The Last Aid / DHNP / OFF party