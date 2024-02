Sparta uzavře mír s Trojou. Meneláos, spartský král uspořádá slavnost, na které se trojský princ Paris zamiluje do manželky hostitele – Heleny. Přes varování svého bratra Hectora, Paris odveze Helenu do Troje, kde jim jeho otec Priamus vystrojí svatbu. Meneláos chce svou manželku zpět. Plánuje pomstu. Spojí svá vojska s vojsky svého bratra Agamemnona. Do čela velké armády chtějí postavit nesmrtelného Achilla, se kterým jsou však jednání vždy velmi obtížná. Achilles spolupráci odmítá, a tak Agamemnon nechá unést jeho milovanou Bríseovnu. Její zpětné vydání podmiňuje Achillovým souhlasem postavit se do čela armády. Achilles nakonec souhlasí.

Obě znepřátelená vojska se střetnou. Hector v boji smrtelně zraní Achilla. Bríseovna se s ním loučí. Překvapena zjistí, že do zbroje Achilla se oblékl jeho bratranec, ambiciózní Patrokles. Achilles chce pomstít jeho smrt a vyzývá Hectora na souboj. V předzvěsti své porážky se Hector loučí se svým synem a manželkou Andromache. Jeho předtucha se naplnila. Achilles zabije Hectora a navíc slíbí, že na jeho počest na týden utichnou zbraně. Tento slib zaskočí Meneláa, který s Agamemnonem soustředili svá vojska na pobřeží Troji. Nechce se jim čekat až skončí týdenní smutek za Hectora.

Vymyslí lest – velkého dřevěného koně, kterého v domnění, že jde o dar boha Poseidona trójští vojáci dotáhnou, i přes varování Parise za hradby Troje. Pod rouškou tmy, vyskakují řečtí bojovníci z koně a otevírají brány města ostatním spolubojovníkům. Zaskočeni, na boj nepřipravení obyvatelé Troje umírají. Heleně a Andromarche se podaří tajnými chodbami z města uniknout. Meneláos zabíjí Priama. Sám pak umírá mečem Achilla, který se snaží z hořícího města vyvést Bríseovnu. Je zasažen šípem do paty a v náručí své milované Bríseovny umírá.