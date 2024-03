Proč bychom se netěšili na Smetanu

původní fraška v jednom jednání s operou, světová premiéra

V roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – hudebního skladatele, který položil základy české hudby a v širším kontextu i české kultury. V rámci Roku české hudby tak po celé republice proběhne program Smetana200, jehož základním cílem je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla, šíření povědomí o jeho hudbě a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským hudebním a kulturním potenciálem. Nejen v souvislosti s tímto výročím se Městské divadlo Brno rozhodlo nahlédnout jedno z nejznámějších Smetanových děl vlastní optikou a pro novou premiéru na Biskupském dvoře si vybralo komickou zpěvohru Prodaná nevěsta.

Není jistě překvapením, že se před diváky ovšem nechystá tradiční uvedení oblíbené Prodanky, nýbrž půjde o nové originální zpracování tohoto ikonického díla. V roce 1883 napsal úředník, novinář, publicista a redaktor Textilních listů Vilém Černický jednoaktovou veselohru s názvem Proč bychom se netěšili. Hra byla dedikována Družstvu českého národního divadla v Brně, které se v té době již dva roky aktivně pokoušelo vytvořit podmínky pro vznik samostatného brněnského divadla hrajícího pravidelně česky v dosud, co se kultury týče, téměř výhradně německém městě.

Vznikla tak drobná hříčka o bohatém radovi Vostrovském, který na svém statku podporuje činnost ochotnického spolku připravujícího právě premiéru Prodané nevěsty. Jen několik hodin před avizovanou premiérou soubor ale přichází o předního sólistu, a tak rada Vostrovský musí spolu s ředitelem Koubkem rychle hledat představitele hlavní role Jeníka. Nebyla by to ale řádná komedie, kdyby do starostí uměleckých nezasáhly i problémy rodinné. Statkářova dcera Ludmilka se chce provdat za mladíka, který nemá otcovu podporu, statkářově manželce dochází s divadelními ochotníky, kteří se roztahují na hospodářství, trpělivost a do toho přijíždí baron Jesenický. O komické situace není nouze a k tomu se stále zkouší Prodanka bez hlavního tenoristy. Pokud ovšem všechno dobře dopadne, dočkají se i diváci na Biskupském dvoře všeho, co mají na oblíbené opeře rádi. Inscenace slibuje nabídnout zpěvoherní klasiku v atraktivním provedení i pro publikum, které tento žánr obyčejně nevyhledává. V režii Igora Ondříčka se na letní scéně pod věžemi Petrova představí soubor a orchestr Městského divadla Brno.