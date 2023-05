Novoromantická komedie Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu se stala během více než stovky let od svého vzniku jednou z nejhranějších her světového repertoáru na našich jevištích, především díky vynikajícímu překladu Jaroslava Vrchlického, který hru jako první do češtiny přebásnil. Z jeho překladu vychází také inscenace Městského divadla Brno. Autoři úpravy Stanislav Moša a Jaromír Vavroš tento překlad respektovali, upravili však místa, která během století ztratila pro svou archaičnost komunikační schopnost. Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů, Cyranovi z Bergeracu, a jeho velké lásce k Roxaně, je příběhem o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění... Pozoruhodná hra se zcela mimořádnými hereckými příležitostmi a prolínajícími se hrdinskými, romantickými, komickými a historickými rovinami nabídne zcela působivou podívanou...

První premiéru měla tato inscenace 26. 4. 1997, následně byla v roce 2010 přenesena do prostor Biskupského dvora.

