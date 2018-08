Too Many Zooz v Brně

Členové kapely Too Many Zooz, kteří se potkali na Manhattan School of Music a aby si jako studenti přivydělali, začali hrát v ulicích i v metru, zavítají do Brna. Jejich koncert proběhne 5. listopadu 2018 na Flédě. Newyorské buskerské trio Too Many Zooz může vděčit svému úspěchu hlavně sociálním sítím, v České republice vyprodali i pražský klub Roxy. V roce 2015 vyjeli Too Many Zooz jako kapela vůbec poprvé na turné po malých klubech v USA. O rok později vydali svou první desku Subway Gawdz a dalším obrovským úspěchem byla spolupráce s Beyoncé na jejím albu Lemonade a doprovázení ji na vystoupení při předávání CMA Awards 2016.

Na svém kontě mají Too Many Zooz čtyři EP a jedno studiové album, kapela se vrací ke kořenům jazzu, rocku i africké hudby, nápaditě je kombinuje s prvky EDM nebo housu.