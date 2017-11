Xindl X v Budějovicích

Během oslav seznámí fanoušky se svými SEXY EXITY a vezme je na zatím nejrozsáhlejší koncertní turné!

Příští rok to bude přesně 10 let, co Xindl X, nezaměnitelná osobnost, písničkář, skvělý textař a skladatel, začal čeřit vody české hudební scény.Za tu dobu má na svém kontě pěknou řádku úspěšných hitů jako Anděl, Láska v housce, Chemie, V blbým věku, Cudzinka v tvojej zemi aj.

Předtím, než se naplno rozjedou oslavy desetiletého výročí, rozloučí se Xindl X se stávajícím rokem a albem Kvadratura záchranného kruhu živým klipem Světlo na konci tunelu, který byl natočený během letních festivalů.

Rozpis turné:

22.11. KLADNO - DK

24.11. MLADÁ BOLESLAV – DK

29.11. PLZEŇ – KD Peklo

30.11. KARLOVY VARY - Lidový dům

01.12. PARDUBICE - ABC

06.12. ÚSTÍ NAD LABEM - DK

07.12. ČESKÉ BUDĚJOVICE - DK Vltava

11.12. OSTRAVA - Garage

12.12. OLOMOUC - S Klub

13.12. BRNO - Semilasso

18.12. PRAHA - Lucerna music bar

19.12. PRAHA - Lucerna music bar

20.12. PRAHA - Lucerna music bar