V sobotu 2. července uplyne rok od zahájení provozu Galerie F.R. Dragouna v Písku. Toto výročí oslavíme otevřením nové výstavy, jež je poctou nejen ak. mal. Františka Romana Dragouna, ale i jeho vrstevníků, kteří žili nebo tvořili v Jižních Čechách.

Výstava „Pocta jihočeským malířům a písecké krajině“ bude pro veřejnost otevřena od 2. července do 15. září. K vidění budou díla Velenovského, Krejsy, Kojana, Líbala, Stehlíka a mnoha dalších.

Ak. mal. František Roman Dragoun je znám jako vynikající portrétista a krajinář. Příroda byla oblíbeným tématem i mnoha jeho současníků, a tak není divu, že se zachovala díla s tématem jihočeské krajiny téměř u všech malířů, kteří měli a mají vazbu na jihočeský kraj.

V dobách, kdy se krajinomalba začala vyučovat na akademii výtvarných umění v Praze, tedy na počátku 19. století, byly hlavními náměty obrazů komponované pohledy do skalnaté krajiny, především s motivy z Alp. Později však mnozí malíři opustily tuto romantickou krajinomalbu a obrátily svoji pozornost k motivům z domácích krajů, k mírným pahorkatinám, do žírných polí a lučin, do lesů a k tichým vodám našich mírných krajů.

Absolventi Haushoferovy a Mařákovy školy tak vytvořili díla, ke kterým se budou vracet i následující generace malířů.

Výstava s názvem Pocta jihočeským malířům a písecké krajině, která je připravována v písecké Galerii Dragoun, ukazuje právě autory hlásící ve svém díle k odkazům této české krajinomalby konce a přelomu století, ač svojí datací většina vystavených děl spadá do období před druhou světovou válkou a nedlouho po ní.

K vidění budou díla Josefa Velenovského, Jindřicha Stehlíka, Jana Rafaela Schustera, Jana Kojana, Josefa Krejsy, Jana Karla Janovského, Františka Líbala, Františka Elhenického, Vojtěcha Říhánka, Václava Pichlíka, Otakara Teklého, Karla Silpocha, Dalibora Říhánka a dalších.

Většina autorů pochází z jihočeského kraje, nebo zde nějaký čas žili a tvořili. Mnozí z nich malovali i město Písek s oblíbeným motivem kostelní věže s barokní cibulovou bání. Krajiny coby všeobecně srozumitelné a emočně sdílné obrazy evokují jednoznačně pozitivní pocity jako domov, rodina, svoboda, vlast, harmonie.

Výstava Pocta jihočeským malířům a písecké krajině, kterou otevíráme symbolicky v den 1. výročí otevření Galerie Dragoun pro veřejnost, potrvá od 2.7. do 15.9. 2022.



Část vystavených děl bude prodejních.

Vernisáž: 2.7. od 17.00 hod

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje: Dotační program Jihočeského kraje - Propagace muzeí a galerií.