Martin Gerboc | Oko za oko, zub za zub!

Martin Gerboc (*1971, Bratislava) je umělec žijící a působící na Slovensku a v Čechách. Je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (1990-1996), absolvoval zahraniční stáže na S. R. University of Pennsylvania, USA (1992-1993), College of Design, Institut vizuální komunikace, Kolding, Dánsko (1995, postgraduální studium 1997). Doktorandské studium ukončil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2004). Několik let působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.

Na výstavě nazvané „Oko za oko, zub za zub!“ je zřejmé, že práce Martina Gerboce demonstrují jeho anti-estetické přesvědčení. Jsou jakousi extatickou cestou rozkošemi a torturami těla i ducha, cestou světem, který mohou prozkoumat jen ti, kteří jsou ochotni riskovat. Úlohou Martina Gerboce je donutit diváka, aby viděl svět zcela jeho způsobem.

Otevírací doba a vstupné