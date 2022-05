Vypsaná fiXa se po dvou letech vrací do Volyně! Poprvé se na tato legenda na místní malebné plovárně představila v roce 2020 krátce po rozvolnění a už od prvních tónů bylo jasný, že tohle spojení bude fungovat! A nyní je nejvyšší čas si to zopakovat – zapište si do diářů pátek 3. června!

Vypsaná Fixa Vypsaná fiXa je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Kapela vzešla v roce 1994 v Pardubicích z rozpadající se skupiny K.R.K. Její tvorba je proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty, jejichž...