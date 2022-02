Exilia (IT) Not the end of the world tour 2022

Skupina byla založena v roce 1998 v Miláně, kde zpěvačka Masha potkala budoucího kytaristu Elio Aliena. Hráli na koncertech spolu s Oomph!, Guano Apes, H-Blockx, Clawfinger, HIM, Therapy?, In Extremo, Rammstein, God Forbid, Sanctorum a Ill Nio.

Exilia je nu metalová skupina původem z Itálie. V jejich hudbě se objevují prvky alternative metalu, rocku a hard rocku.

Jejich tour s názvem :NOT THE END OF THE WORLD TOUR 2022,, bude jedinou zastávkou v České republice v ROCKTIME KD Zliv u Českých Budějovic.