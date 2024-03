South Of Heaven Open Air Festival 2024

Metalový festival SOUTH OF HEAVEN v jihočeských Zbytinách, oznamujeme kompletní LINE UP!

III. ročník festivalu SOUTH OF HEAVEN, o kterém jsme vás již informovali, proběhne za účasti zahraničních kapel Osyron (CAN), Ancient Settlers (ESP), Seven Thorns (DNK), Archaic (HUN), Stranger Vision (ITA) a Victorius (DEU).

České kapely nabídnou své aktuální sety a jako malé překvapení (v loňském roce to bylo 55 let Progres 2), bude vystoupení rockové legendy Precedens, slavící 40 let! Celkem se ve dvou dnech představí 19 kapel!

Stánování a parkování jsou v ceně vstupného. Součástí festivalu jsou pivní stany s festiválovým občerstvením.