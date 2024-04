Chřest desky Libido Challenge + Godless (Indie), Laid to Waste, Atomic Wardead

Libido Challenge po třech dobách ledových konečně chřtí do světa nové CD! Na release párty si pozvali brilantní hosty a těmi jsou: Godless - Indickej death metal. Žádný proutěný koše, kobry a létající koberce ( ten má jen basák z Libida- jde mu ke kalhotám), ale poctivej metal jako blázen!

https://www.youtube.com/watch?v=YmzFQR_DGu4 Laid to Waste- Hvězdy scény na neustálém vzestupu. Člověk by řekl, že už nemají kam růst a ejhle ... s každym koncertem je to lepší a lepší! https://youtu.be/je2H-_OSFJU?feature=shared Atomic Wardead - nadějná banda mladých thrasherů. Thrash's not dead! https://www.youtube.com/watch?v=UMn44j3J338