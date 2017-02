Depeche Mode představují revoluci, první singl z nové desky

Depeche Mode své fanoušky napínali několik dlouhých měsíců. Konečně ale nastal okamžik, na který všichni čekali. Britská kapela jen před pár minutami představila song Where's The Revolution, pilotní singl nadcházející desky Spirit, která vyjde 17. března. Půjde již o čtrnácté studiové album této kapely, která doposud prodala více než sto miliónů hudebních nosičů.

Spirit je první nahrávkou, na které Depeche Mode spolupracovali s producentem Jamesem Fordem ze Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys), a stane se následovníkem veleúspěšného alba Delta Machine z roku 2013, které debutovalo na první příčce hitparád ve dvanácti zemích. Nadcházející album již stihlo nasbírat pozitivní ohlasy u kritiky v počátečním náslechu, když například prestižní magazín Q novinku Spirit označil za nejživější nahrávku kapely za poslední roky. Tato slova potvrzuje právě i song Where's The Revolution, kterému rozhodně nechybí dravost.

Depeche Mode podpoří vydání alba rozsáhlým světovým turné, kde dají novým i celoživotním fanouškům další šanci zažít legendární živé vystoupení kapely. První část Global Spirit Tour uvidí více než 1,5 miliónu fanoušků na čtyřiatřiceti koncertech v jednadvaceti zemích napříč celou Evropou. Kapela samozřejmě nevynechá ani Českou republiku, živě se představí 24. května v pražské Eden Aréně. Po skončení evropské části turné se trojice v létě přesune do Severní a Jižní Ameriky, kde bude turné pokračovat.

Pro fanoušky Depeche Mode je jistě zásadní informací, že deska Spirit vyjde digitálně, na vinylu a ve dvou verzích na CD. Kromě standartní verze s dvanácti songy bude ke koupi i deluxe balení obsahující pět remixů nových písní, o které se postarala sama kapela. Kompletní tracklist bude vypadat takto:

1. Going Backwards

2. Where's The Revolution

3. The Worst Crime

4. Scum

5. You Move

6. Cover Me

7. Eternal

8. Poison Heart

9. So Much Love

10. Poorman

11. No More (This Is The Last Time)

12. Fail

13. Cover Me (Alt Out)

14. Scum (Frenetic Mix)

15. Poison Heart (Tripped Mix)

16. Fail (Cinematic Cut)

17. So Much Love (Machine Mix)