Jamiroquai potvrzují comeback skvělou novinkou. Album vydají poslední březnový den

Před pár dny se po dlouhých letech spánku přihlásila britská kapela Jamiroquai. Seskupení, které jedinečným způsobem kombinovalo funk, soul a elektroniku, ohlásilo světové turné, během kterého zavítá po dlouhé době opět i do České republiky. Kapela zároveň slibovala i nové album, a jak událostí posledních hodin naznačují, comeback této veleúspěšné kapely je konečně tady!

Skupinu Jamiroquai v roce 1992 založil její zpěvák Jay Kay. Kapela se stala jedním z nejúspěšnějších evropských seskupení již od vydání svého debutového alba Emergency On Planet Earth a zároveň platila za jednoho z nejvlivnějších hudebních inovátorů své doby. Se sedmi alby Jamiroquai dosáhli na první desítku nejprodávanějších alb v Anglii (z toho tři rovnou na první příčku), získali cenu Grammy, celosvětově prodali přes 26 milionů alb a jsou i držiteli rekordu v Guinness Book of World Records za nejlépe prodávané funkové album všech dob.

Poslední studiové album s názvem Rock Dust Light Star vydali Jamiroquai na podzim roku 2010, od té doby nebylo o britské kapele téměř vůbec slyšet. Až nyní! Na 31. března kapela naplánovala vydání nové studiovky s názvem Automaton, která přinese dvanáct nových písní. Fanoušci si ji budou moci pořídit digitálně, na CD a samozřejmě i na vinylu. Od dnešního dne nadcházející titul prezentuje i titulní píseň, která zaujme především chytlavým beatem a podmanivým refrénem.

"Inspirací pro album 'Automaton' je uznání vzestupu umělé inteligence a technologie v dnešním světě a to, že my, jako lidé, začínáme zapomínat na příjemnější, jednodušší a výmluvné věci v životě a v našem životním prostředí, včetně vztahů mezi námi jako lidmi," dodává k hlavnímu poselství desky sám frontman Jay Kay. Nezapomeňte, že Jamiroquai budou headlinery posledního dne letošního ročníku Colours Of Ostrava, který se uskuteční mezi 19. a 22. červencem.