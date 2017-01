Markus Schulz se vrací do SaSaZu, opět nabídne minimálně sedmihodinový set

Slavný DJ a producent Markus Schulz má v České republice obrovskou fanouškovskou základnu. Není proto divu, že se k nám pravidelně prací. A to nejen jakožto headliner halové akce Transmission, ale i v rámci samostatných vystoupení. To další nás čeká již 10. února.

Po vyprodané open-to-close akci v loňském roce se Markus Schulz vrací do pražského klubu SaSaZu, aby předvedl další maratónský set. Očekávat můžeme sedmihodinovou (nebo delší) hudební cestu napříč různými styly dotýkající se tmavého a temného trance, progressive trance, tech-trance a techna, které budou smíchané tím nejčistším způsobem. Po celou noc bude na pódiu jen a pouze Markus Schulz a představí se ve třech rozdílných fázích.

Prvně jako warm-up DJ začne pomalejším tempem, které bude gradovat, dokud se nedostane do místa pro headlinera. V této pozici Markus vystupuje nejčastěji, a přesně tak ho známe z velkých festivalů po celém světě. Ve třetí části se Schulz promění v after-hour DJe a naservíruje nám tvrdý a tajemný set označovaný jako 'králičí nora' a ukončí naši cestu výběrem nejlepších tracků v jeho 'unicorn slayer' stylu.

Díky tomu, je u nás Markus Schulz patří mezi úplně nejpopulárnější zahraniční DJe, je o vstupenky na jeho akce obrovský zájem. Dá se tedy očekávat, že i nadcházející OPEN TO CLOSE s Markusem bude opětovně speciální, a tedy i vyprodaná. Proto doporučujeme si lístek zakoupit včas. Základní vstupenku na akci, kde je minimální věk pro vstup 18 let, aktuálně pořídíte za 699 Kč, VIP vstupenku koupíte za 1099 Kč. Ta zahrnuje oddělený VIP vchod do klubu, VIP toalety a přístup na VIP balkon a lounge se sezením a skvělým výhledem na celé pódium i taneční parket.