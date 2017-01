UDG začínají nový rok ve velkém

Po úspěšně odehraných koncertech v roce 2016 a po tradičním vánočním turné, které bylo téměř na všech zastávkách vyprodané, navazují UDG i letos na turné s názvem Emotikon, se kterým navštíví města po celé republice. A aby toho nebylo málo, připravují videoklipy k písním ze svého posledního alba. Turné Emotikon 2017 startuje již 11. února v Doubici.

Fanoušci se na populární ústeckou kapelu, která se proslavila dnes již tak dobře známými singly jako Kurtizána nebo Hvězdář, mohou těšit rovnou na 16 místech Česka. S sebou navíc přivezou kapelu OVOCE (dříve Zakázané ovoce), která slibuje playlist složený z nových i starších známých songů. Diváci si tak užijí rovnou dva koncerty v rámci jednoho. V roli předskokana si zahraje nová šumperská skupina Trocha klidu. „Snažíme se, aby každej náš koncert byla nekonečná a nezapomenutelná kalba roku, což takhle sestavička zaručuje,“ komentuje koncept turné kytarista Tomáš Vohradský.

Že kapela v novém roce opravdu nezahálí, dokazuje i to, že pracují rovnou na dvou nových videoklipech. Jedná se o písně Šeptáš a Prach a dým z jejich posledního alba Emotikon. „Materiál na klip k písničce Šeptáš jsme nasbírali během podzimního turné. Klip se snaží autenticky zachytit specifickou a jedinečnou atmosféru klubových koncertů,“ prozradil zpěvák Petr Vrzák. „Skladba prach a dým je zásadní písní Emotikonu. Asi nejlépe reprezentuje to, co je pro desku typické. Zpíváme a tvoříme muziku i texty podle toho, co právě prožíváme a jak se cítíme,“ řekl o druhém videoklipu basák Pavel Vrzák.

Foto: Roman Černý