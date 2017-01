Na internet unikl tracklist soundtracku k pokračování Trainspottingu. Opět nechybí Iggy Pop ani Underworld

Již brzy vstoupí do kin pokračování legendárního snímku režiséra Dannyho Boyla Trainspotting z roku 1996. Daleko víc než o samotném filmů se ale v současnosti mluví o jeho soundtracku. Na internet totiž z Amazonu unikl seznam skladeb, které by měly filmem provázet. A vypadá to, že se dočkáme skutečně zajímavých kousků.

Klasická vypalovačka Iggyho Popa Lust For Life, která se stala hymnou prvního Trainspottingu, dostane pravděpodobně nový kabát díky remixu od britských The Prodigy. Ti se nedávno podělili s ukázkou na svých sociálních sítích. Kapela Underworld, která do původního snímku přispěla písní Born Slippy tentokrát nabídne skladbu Slow Slippy.

#theprodigy #purefire Video zveřejněné uživatelem The Prodigy official (@theprodigyofficial),Pro 2, 2016 v 2:15 PST

Chybět by ale neměli ani další klasičtí interpreti, kteří zažili období své největší slávy v minulém tisíciletí. Soundtrack nabízí píseň Radio Ga Ga od Queenů, Dreaming od americké legendy Blondie či Relax od britské kapely Frankie Goes To Hollywood. Stranou však nezůstali ani zástupci mladší hudební generace a svým songem přispěly třeba formace Wolf Alice, jejíž píseň Sink je slyšet již v oficiálním traileru, Fat White Family či Young Fathers.

Kompletní tracklist:

Lust For Life – Iggy Pop (The Prodigy Remix) Shotgun Mouthwash – High Contrast Silk – Wolf Alice Get Up – Young Fathers Relax – Frankie Goes To Hollywood Eventually But (Spud’s letter to Gail) – Underworld, Ewen Bremner Only God Knows – Young Fathers Dad’s Best Friend – The Rubberbandits Dreaming – Blondie Radio Ga Ga – Queen It’s Like That – RUN-DMC, Jason Nevins (White Man) In Hammersmith Palais – The Clash Rain Or Shine – Young Fathers Whitest Boy On The Beach – Fat White Family Slow Slippy – Underworld