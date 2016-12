Apocalyptica vyprodala i druhý pražský koncert ve Forum Karlín. Kapela chce přidat třetí, nedělní rockové matiné

Finská čtveřice Apocalyptica v rámci oslav výročí dvaceti let od vydání přelomového alba svojí kariéry, desky pojmenované Plays Metallica By Four Cellos, vyrazí v únoru příštího roku na evropské turné. Součástí plánovaných zastávek budou samozřejmě i koncerty v České republice, které se uskuteční 11. a 12. února v pražském Foru Karlín a 19. února v Kongresovém centru ve Zlíně. Koncepce více než dvacítky vystoupení po celé Evropě anoncuje podtitul turné a live performance by four cellos of the entire album and more Metallica classic a jak se zdá, kapela opětovně uhodila hřebíček na hlavičku.

Finská rocková skupina minulý týden vyprodala i druhý pražský koncert, který se uskuteční 12. února příštího roku, a vyprodán je již i plánovaný koncert ve Zlíně. O koncerty v rámci evropského turné k oslavě kulatého výročí je v naší zemi tedy veliký zájem. Protože se vyprodali již vstupenky na všechny tři plánované koncerty, chce kapela vyjít vstříc těm fanouškům, na něž vstupenky na žádný z koncertů nezbyly. Rozhodla se tedy přidat ještě jeden trochu netradiční koncert. Nedělní rockové matiné, které se uskuteční 12. února od 14 hodin.

"Úplně poprvé to zaznělo jako vtip. Oznamovala jsem agentovi, že jsme vyprodali i druhý pražský koncert a nějak v tu samou dobu se doprodaly vstupenky i na koncert ve Zlíně. Jeden z nás nadhodil, že bychom mohli udělat nedělní matiné pro rockerské rodiče s dětmi, kteří se na večerní koncerty většinou nedostanou. No a kapele se to líbilo," popisuje vznik myšlenky na třetí pražský koncert Milana Palečková, ředitelka pořádající agentury 10:15 Entertainment.

Vstupenky na tento koncert jsou v prodeji od 13. prosince, ale doporučujeme s koupí neotálet, přidat ještě další koncert kapela už rozhodně neplánuje.