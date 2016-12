Legendární ZZ Top opět zahrají v České republice. Tentokrát vystoupí v Plzni

Do výčtu zajímavých koncertů pro rok 2017 dnes přibylo další hvězdné jméno. Jak 9. prosince oznámila agentura Live Nation, po třech letech se do České republiky vrátí i legendární kapela ZZ Top. Již 19. července se představí v Plzni.

Nejeden texaský hombre byl od padesátých a šedesátých let odkojen novými bluesovými a rock'n'rollovými stanicemi. Třem z nich tato muzika učarovala natolik, že se pod jejím vlivem chopili v El Pasu strunných nástrojů a paliček. Baskytarista a zpěvák Dusty Hill, kytarista a zpěvák Billy Gibbons a bubeník Frank Beard se pojmenovali podle značky cigaretových papírků ZZ Top.

Trojice spolu poprvé jamovala 10. února 1970 a ještě téhož roku vydala debutové elpíčko ZZ Top's First Album. Kapela v prvních sedmi letech své existence neúnavně koncertovali zejména v celém Texasu a povodí Mississipi, kde posluchači nejvíce oceňovali jejich směs blues, boogie a jižanského rocku. To jim zůstalo až do dnešní doby, i když radikální nárůst popularity přišel již prostřednictvím poměrně mladé hudební televize MTV, kde uchvátili diváky videoklipů dlouhonohými krasavicemi, rudým Ford kupéčkem z roku 1933 a nezbytnými zízítopáckými přívěsky na klíče.

Během své komerčně nejúspěšnější éry se však ZZ Top citelně odklonili od svých bluesových kořenů, což začali napravovat až v roce 1993. Trio alba Antenna vzdalo hold rozhlasovým vysílačům 50. až 60. let, které neúnavně bombardovaly americko-mexické posluchače záplavou blues a rock'n'rollu. ZZ Top se na tomto opusu vrátili k původnějšímu syrovému zvuku, který je i proslavil.

ZZ Top se v České republice představili několikrát, mimo jiné i 23. října 2002, kdy nadchli zcela vyprodanou brněnskou halu Rondo. V roce 2013 pro změnu rozbouřili pardubickou ČEZ Arenu, kde představili svoji poslední desku La Futura a připomněli českým fanouškům i zásadní hity své kariéry. Tentokrát se v rámci The Tonnage Tour představí v Plzni.

Vstupenky seženete v předprodejích od dnešního dne a zaplatíte za ně od 690 do 1 290 Kč.