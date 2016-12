Coolinářka: celoroční inspirace do každé kuchyně

Úspěšná foodblogerka Svatava Vašková alias Coolinářka si splnila sen a vydala svou vlastní kuchařku s podtitulem "Testováno na rodině". Nové i tradiční recepty a fotografie, nad nimiž se sliny jen sbíhají, lákají ve výlohách knihkupectví ke koupi dárku, který bude inspirovat při vaření minimálně po celý další rok.

S foodblogerkami a jejich kuchařkami se v poslední době roztrhl pytel. Je těžké rozpoznat, co je jen pěkně zabalené pozlátko a co opravdu kvalitní kuchařka, která nebude jen hezká na pohled, ale skutečně ponese nějakou přidanou hodnotu v podobě zajímavých nových a inspirativních receptů a praktických tipů pro ať už začínající nebo zkušené profi kuchaře.

Svatava Vašková, autorka knihy, začala svůj blog psát na mateřské dovolené. Dcera Naďa, díky níž jak blog, tak později kniha vznikly, ji stejně jako manžel provází i v kuchařce. Je vidět, že symbolické razítko "testováno na rodině" je zde na místě, rodinné fotografie do knihy zapadají stejně jako fotografie jídla a vášeň pro vaření a rodinu je u autorky očividně propojená.

Kuchařka je rozdělena na čtyři části dle ročních období, každá kapitola je pak uvedena rodinnou fotografií a osobním zamyšlením autorky nad danou částí roku. Jednotlivé recepty jsou vybírány tak, aby se do daného období hodily. Na jaře najdete inspiraci na velikonoční vaření i pečení či recepty zpracovávající jahody, ředkvičky a další jarní plody, do léta jsou zařazeny především recepty na lehká, svěží jídla, dále grilování, případně dobroty z višní, lesního ovoce, meruněk a recepty zpracovávající úlovky houbařů. Podzimní recepty staví především na takových ingrediencích, jako jsou brambory, jablka či ořechy. Zimní část knihy kromě vánočního pečení obsahuje i hodně hřejivých receptů na různé polévky, horkou čokoládu či punč.

Kuchařka si zaslouží veliký palec nahoru hlavně za to, že každý recept doprovází krásná fotografie. Zdá se to jako samozřejmost, ale zdaleka to samozřejmostí není. Je vidět, že na fotkách kniha stojí - stačí si ji prohlédnout a už se vám budou sbíhat sliny, což je jen jeden krok od nákupu surovin a dva kroky od toho, abyste některý ze snadných návodů na lahodná jídla vyzkoušeli. Žádný z receptů opravdu není složitý a většina ani neobsahuje suroviny, které byste nenalezli v běžné domácnosti či nejbližším obchodě.

Coolinářka nejde do hloubky v jedné konkrétní kategorii, ale přináší nové nápady z různých oblastí. Na své si přijdou jak milovníci steaků, tak vegetariáni, jak experimentátoři hledající úplně nové chuťové kombinace, tak konzervativci, co nechtějí nic než nový či jednodušší způsob, jak udělat známá jídla jako bábovku, kuře s nádivkou, segedín nebo buchty. Ačkoli je to tak trochu páté přes deváté a tématicky se rozutíkává do všech směrů, lze alespoň zaručit, že si v ní každý najde to své.

Celkově je to však do detailu propracovaná kuchařka, od jednotlivých receptů až po grafickou úpravu, a je vidět, že do ní Svatava Vašková i její rodina ze sebe dala vše. Bude se tak nepochybně vyjímat nejen na poličce u ní (a později u její dcery) doma, ale i ve spoustě dalších domácností a kuchyní.