Obrazy Boba Dylana se přestěhovaly do Plzně

Výstavní sál Západočeského muzea v Plzni hostí výstavu Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář známého umělce, která se sem přesunula z pražské Staroměstské radnice. Potrvá do 12. listopadu.

Šestasedmdesátiletý americký písničkář a od nedávna i držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan je méně známý jako výtvarný umělec. Jeho výstava téměř padesáti grafik je po řadě světových galerií momentálně k vidění v Plzni, kde ji doplňuje kolekce jeho gramofonových desek a také tematické fotografie Alana Pajera.

Základní vstupné činí 100 Kč, zlevněné 50 Kč a rodinné vás vyjde na 200 Kč.

Foto: archiv GOAP