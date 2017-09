Ringo Starr ohlašuje novou desku. Give More Love vyjde v polovině září

Hvězdný hudebník Ringo Starr ohlásil vydání nového alba. Jeho nová, v pořadí již devatenáctá sólová deska ponese název Give More Love a v obchodech se jí fanoušci slavného „Brouka“ dočkají 15. září.

Give More Love bude obsahovat 10 nových skladeb, které Ringo Starr nahrál společně s přáteli ve svém domě v Los Angeles. Na nové desce se tak podíleli například Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather, Amy Keys, Richard Page nebo třeba Paul McCartney, který s Ringem hudebně spolupracuje již od éry slavných Beatles.

Nová deska bude kromě deseti nových hitů jako Laughable, Show Me The Way či Speed of Sound obsahovat i čtyři bonusové skladby: Back Off Boogaloo, You Can’t Fight Lightning, Photograph a Don’t Pass Me By, přičemž nová verze Back Off Boogaloo vznikla na základě původní nahrávky, kterou Ringo již dříve natočil a nyní ji při stěhování znovu objevil. Další tři bonusové skladby vzešly ze spolupráce hudebníka s kapelami Alberta Cross a Vandaveer, které tyto písně zahráli na Ringově akci 2016 Peace & Love Birthday.

Nové album vychází elektronicky a na CD 15. září. Na vinylu pak vyjde o týden později.