Lucie ocení na festivalu Soundtrack in memoriam Radima Hladíka

Skupina Lucie předá na svém jediném letošním koncertě na festivalu Soundtrack v Poděbradech ocenění kytaristovi a zpěvákovi Radimu Hladíkovi, známému z uskupení Blue Effect. Cenu převezme jeho syn. Vystoupení kapely se uskuteční na poděbradském stadionu FK Bohemia ve čtvrtek 24. srpna od 21 hodin.

Poslední koncert před vydáním nového alba chystá Lucie na novém festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack, který proběhne v Poděbradech od 24. do 27. srpna. Na vystoupení připravuje speciální playlist, ve kterém se objeví nejznámější skladby společně s videoklipy, jako např. Černí andělé, Amerika, Sen nebo Medvídek.

„Tento koncert Lucie bude odlišný od loňských. Díky tomu, že se zaměřujeme na klipové písničky a ty, jež zazněly ve filmech, se dá říci, že to bude takové Best Of Lucie, ale trochu netradičně pojaté,“ uvedl ředitel festivalu a zároveň klávesista Lucie Michal Dvořák.

Historicky první festivalovou cenu předá Michal Dvořák společně s ostatními členy své slavné kapely – Davidem Kollerem, Robertem Kodymem a P. B. Ch., ocení již zemřelého hudebníka Radima Hladíka. „S Radimem nás pojí dlouholeté přátelství, zároveň jsme se celou naši kariéru potkávali i pracovně,“ vysvětlil Michal Dvořák.

V jeho formaci Blue Effect nějakou dobu působil i David Koller, Hladík i jeho syn navíc s kapelou spolupracovali na soundtracku k již zmiňované Americe. „ S Radimem Hladíkem mladším jsme také dělali třeba na hudbě k snímku Zapomenuté světlo,“ dodal Dvořák.

Skupina Lucie působí na české hudební scéně již 32 let, dosud prodala více než milion hudebních nosičů. Kapela rovněž drží české prvenství v podobě třikrát po sobě vyprodané pražské O2 areny. Na příští rok plánuje po 16 letech nové album s názvem EVOLUCIE.