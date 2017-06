Osmnáctý ročník Desperados Highjump vsadí na vyšší skoky i hvězdný hudební program

Unikátní akce, která spojuje extrémní sporty se zábavou a kvalitním hudebním programem, to je Desperados Highjump, otevřené mistrovství České republiky v cliffdivingu, který se letos uskuteční již po osmnácté. Kromě předních světových skokanů a skokanek akce, která se koná 4. a 5. srpna v Hřiměždicích, nabídne i bohatý hudební program.

Hlavními hvězdami letošního Highjumpu budou DJové Stanton Warriors z Velké Británie. Anglická breakbeatová dvojice působí na hudební scéně od devadesátých let, a lze ji tak považovat za jednu z nejvýznamnějších v oblasti elektronické hudby. Dalším velkým jménem, které vystoupí na letošním osmnáctém ročníku, je britsko-německý breakbeatový projekt Smash Hifi Live, jehož člen Leeroy Thornhill působil deset let v legendárních The Prodigy.

Nebudou chybět ani české kapely, dosud zveřejněná je pop punková kapela Wohnout, která na pódiích vystupuje již od roku 1996 a která se na Highjump prací po několikaleté odmlce. Další kapely budou organizátoři postupně zveřejňovat.

Kromě hudebního programu je Desperados Highjump především o cliffdivingu, tedy o skocích do vody ve volné přírodě. Highjump, který se každoročně koná v přírodním areálu žulového lomu v obci Hřiměždice u Příbrami, je zároveň jedinou takovou akcí na území České republiky. Návštěvníci se tak budou moci 4. a 5. srpna mimo hudební program těšit i na závody z platformy vysoké 20 a 16 metrů nebo závod na speciální 5 metrů dlouhé houpačce.